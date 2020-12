Brindisi première équipe à faire tomber Milan cette saison en Italie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Brindisi est l'équipe en forme du moment en Italie. A tel point que les Apuliens ont été les premiers à faire tomber Milan en Italie sur cette saison 2020-2021, ce dimanche au Mediolanum Forum de Milan (82-88).

D'Angelo Harrison toujours en mode MVP

Portés par l'ancien Portelois D'Angelo Harrison (20 points 3/8 aux tirs et 12/13 aux lancers francs, 8 rebonds, 5 passes décisives et 11 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 30 minutes) mais aussi son compatriote Derek Willis (16 points à 6/11, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 36 minutes), les joueurs de Francesco Vitucci ont pris le dessus dans le troisième quart-temps (17-27).

Après avoir perdu lors de la première journée de championnat à Venise, Brindisi a enchaîné neuf victoires en Serie A, prenant ainsi la première place à Milan (9 victoires et 1 défaite) ce dimanche grâce au point-average particulier. Les deux équipes sont loin devant leurs poursuivants puisque Sassari (3e) et la Virtus Bologne (4e) compte 4 défaites après 9 rencontres.