Bruno Caboclo (ex-Limoges) rebondit à Saõ Paulo, finaliste des play-offs du Brésil

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Arrivé à Limoges à la toute fin du mois de mars en qualité de pigiste médical de Romeo Travis blessé au genou, Bruno Caboclo (2,06 m, 25 ans) avait très vite mis tout le monde d'accord au sein du club au point d'être prolongé pour la fin de saison.

Dans le Limousin, l'ancien NBAer (Toronto, Sacramento, Memphis et Houston) a cumulé à 10,8 points à 49,4% de réussite aux tirs (dont 45% à 3-points), 5,2 rebonds et 0,8 passe décisive pour 11,8 d'évaluation en 22 minutes de jeu.

Non prolongé par le club, l'international brésilien a fait le choix de la stabilité en retournant dans le championnat local et en paraphant un contrat de 2 ans avec Saõ Paulo, finaliste des derniers play-offs face à Flamengo (3-0). Bruno Caboclo n'avait plus joué au Brésil depuis la saison 2013/14 et son année à Pinheiros, quartier de Saõ Paulo.