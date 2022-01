Burgos : Tyus McGee et Julian Gamble s'en vont

Après avoir fait venir Landry Nnoko puis Jarell Eddie, Burgos enregistre plusieurs départs au sein de son effectif pour redresser la barre en Liga Endesa (avant-dernier avec 4 victoires en 16 matches), alors que la saison de Ligue des Champions (BCL) est terminée pour celui qui était le tenant du titre. C'est ainsi que l'ancien Béarnais Tyrus McGee (1,88 m, 30 ans) s'en va a annoncé Sportando. L'ancien pivot de Saint-Vallier, l'ASVEL et Nanterre Julian Gamble (2,08 m, 30 ans) devrait suivre. Enfin, l'ex-Bressan Hayden Dalton (2,03 m, 26 ans) arrive en fin de contrat. Déjà ce week-end, ces trois joueurs n'ont pas été alignés lors du déplacement à Vitoria.

