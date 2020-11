Burgos corrige Valence, Youssou Ndoye (33 d'évaluation) tient tête à Shermadini

À L'ÉTRANGER

La 10e journée de Liga Endesa s'est jouée en grande partie ce week-end. Le leader invaincu du championnat, le Real Madrid (10 victoires), a été embêté une mi-temps par Fuenlabrada (33-40) avant de prendre le dessus pour s'imposer de 11 points (79-68) malgré le non match de Sergio Llull (2 points à 1/11 aux tirs et 0 passe décisive pour -12 d'évaluation en 22 minutes).

Son dauphin, Tenerife (7 victoires et 1 défaite), a également du mal à se défaite de Séville (77-73). Il faut dire que l'ancien pivot de Bourg-en-Bresse et Nanterre Youssou Ndoye (16 points à 6/8 aux tirs, 12 rebonds et 9 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 27 minutes) a bien embêté le MVP du mois d'octobre Giorgi Shermadini (15 points à 4/8, 5 rebonds et 4 fautes pour 17 d'évaluation en 21 minutes). Mais pas au point de l'emporter.

18 paniers à 3-points pour Burgos !

Si derrière Barcelone (7 victoires et 2 défaites) et Vitoria (7 victoires et 3 défaites) ont battu l'Estudiantes et Bilbao, Valence continue de galérer. Cette fois, l'équipe a perdu à domicile contre Burgos (5 victoires et 3 défaites) 99 à 81. Les vainqueurs de la Ligue des Champions (BCL) a battu son record de 3-points marqués (18/30). L'équipe de Louis Labeyrie (13 points à 4/6, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 25 minutes) a désormais un bilan négatif (5 défaites pour 4 victoires).