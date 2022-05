Burgos et Andorre descendent en LEB Oro !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo Albert Martin

Depuis cinq ans, Burgos s'était installé en Liga Endesa et avait même réussi à se hisser au niveau européen, remportant même la Ligue des Champions (BCL) en 2020 et 2021. Mais la saison 2021-2022 a été bien moins réussie, à tel point qu'après sa défaite contre Fuenlabrada (66-83), l'équipe d'Anthony Clemmons (12 points) et Jarell Eddie (14 points) a été reléguée en LEB Oro avec un bilan de 10 victoires en 24 matches.

Comme Burgos, l'équipe d'Andorre, qui a terminé 17e avec 11 victoires en 34 matches, est reléguée. La formation d'Amine Noua a pourtant récemment joué les demi-finales de l'EuroCup, la deuxième meilleure compétition européenne. Le club de la principauté évoluait en Liga Endesa depuis huit ans et était bien installé en EuroCup.

Grenade promu

Les club de Burgos et d'Andorre vont devoir se relancer au deuxième échelon national, un niveau dans lequel l'Estudiantes Madrid évolue. Deuxième, l'équipe d'Edwin Jackson et Darel Poirier n'est pas montée à l'issue de la saison régulière, au contraire de de Grenade qui a fini première.