C.J. Harris choisit le TT Ankara

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce n'est donc pas à la SIG Strasbourg, qui s'intéressait à son cas, que C.J. Harris (1,91 m, 28 ans) va poursuivre sa carrière. L'arrière américain retourne en Turquie, où il jouait sa saison 2018/19 passée à l'Elan Béarnais (16,8 points à 43,5% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds, 3,4 passes décisives et 4,8 fautes provoquées pour 14,4 d'évaluation en 32 minutes de moyenne chez le cinquième de la saison régulière de Jeep ELITE). Selon Sportando, il a choisi de rejoindre le TT Ankara, adversaire de... la SIG en Ligue des Champions (premier du groupe A avec 8 victoires en 11 matchs). Il sera coéquipier du pivot français Moustapha Fall mais aussi de T.J. Campbell (ex Dijon, Nanterre) et Nick Johnson (ex Nanterre). Il devra aider son nouveau club à remonter au classement du championnat turc (9e avec 7 victoires en 16 matchs).