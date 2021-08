C.J. Williams (ex-Pau) file en Turquie chez le promu Yalova

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Arrivé en pleine saison pour redresser Pau-Lacq-Orthez, au fond du trou à un moment donné, C.J. Williams (1,94 m, 31 ans) a été un élement important de la remontée spectaculaire du club béarnais au classement avec ses 10,7 points, 3 rebonds et 1,5 passe décisives pour 9,1 d'évaluation en 26 minutes et 23 matchs. Non reconduit par le club, l'arrière/ailier américain prend la direction de Yalova en Turquie, tout juste promu en BSL, la première division.

L'ex-dijonnais (2015/16) va découvrir ce pays par la même occasion, lui qui a passé beaucoup de temps aux États-Unis au cours de sa carrière professionnelle, naviguant entre G-League et NBA.