Ca y est, la Turquie suspend aussi sa saison

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Il n'y a plus de basket en Europe. Le coronavirus a eu raison de toutes les compétitions sportives et le dernier championnat encore actif, le turc, s'est arrêté ce jeudi. Le gouvernement, également confronté à un nombre grandissant de cas, a décidé de faire suspendre les championnats de football, basketball, handball et volley-ball.

Ces derniers jours, de nombreuses personnalités du basketball turc (Shane Larkin, Bobby Dixon, Ergin Ataman...) n'avaient pas hésité à réclamer cette suspension.