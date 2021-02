Cameron Clark (ex-Chalon et Le Mans) signe à Ulm

Champion de France et meilleur marqueur du championnat en 2017 (18,3 points) avec l'Élan Chalon, finaliste de la Coupe de France 2019 avec Le Mans, Cameron Clark (2,01 m, 29 ans) s'est engagé avec Ratiopharm Ulm, 6e de Bundesliga, annonce Sportando. Il va s'agir de sa première expérience outre-Rhin.

Cameron Clark has signed with Ratiopharm Ulm in Germany's Bundesliga, his agent Charles Misuraca of Slash Sports told @Sportando.



Clark has played in Italy, Israel, France and Turkey during his career. He spent last season with Bahcesehir.