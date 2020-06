Cameron Clark libéré par Bahçesehir

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Le champion de France 2017 Cameron Clark (2,01 m, 28 ans) a été libéré de son contrat par la formation turque de Bahçesehir. Arrivé au club l'été dernier avec d'autres anciens joueurs du championnat comme Trae Golden (ex Le Portel), le petit poste 4 compilait en 2019/20 12,8 points à 46% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 1 passe décisive pour 9,3 d'évaluation en 28 minutes en BSL, la première division turque.

Formé aux Sooners d'Oklahoma avant de rejoindre l'Europe et l'Italie à Crémone, Israël et Nahariya puis la France et l'Elan Chalon en 2016, il a fini meilleur marqueur de Pro A 2016/17 (18,3 points par match) et surtout champion de France en plus de jouer finale de la FIBA Europe Cup face à Nanterre 92. Ensuite, il s'est engagé à Gaziantep en Turquie mais il n'a pas pu jouer à cause d'une grosse blessure (fracture du plateau tibial). La saison suivante, il est revenu en France au Mans avec qui il a atteint la finale de la coupe de France 2019 avant de s'engager Bahçesehir à l'été 2019.