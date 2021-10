Cameron Clark reprend du service à Oldenbourg

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Le champion de France 2017 Cameron Clark (1,98 m, 30 ans) a repris la compétition en Allemagne. L'ancien poste de 4 de l'Elan Chalon et du Mans Sarthe Basket s'est engagé pour la formation d'Oldenbourg, avec qui il a affronté l'ALBA Berlin ce dimanche (12 points et 3 rebonds en 23 minutes lors de la défaite des siens 92-74). La saison passée, il jouait déjà en BBL, tournant à 10,3 points à 50,9% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 0,4 passe décisive en 23 minutes.