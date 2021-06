Carton plein pour Chris Johnson en Israël, élu défenseur de l'année et meilleur ailier du championnat

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Winner League

Quelle saison pour Chris Johnson (1,98 m, 31 ans) en Israël ! Déjà vainqueur de la Balkan League avec l'Hapoel Holon, aperçu au Final 8 de la BCL et toujours engagé dans les playoffs de Winner League (1-1 en quart de finale contre l'Ironi Nes Ziona), l'ancien ailier de Gravelines-Dunkerque et de la JL Bourg a reçu deux trophées cette semaine : celui de meilleur défenseur du championnat israélien, et celui de meilleur poste 3, lui octroyant de fait un place dans le cinq idéal de la saison.

L'homme aux 147 matchs NBA a tourné à 14 points à 54%, 4,9 rebonds, 1,5 passe décisive et 2 interceptions de moyenne cette saison. Sutout, il a déjà sécurisé son avenir puisqu'il a rempilé pour une année supplémentaire à Holon.