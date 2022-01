Carton plein pour Edwin Jackson, Estudiantes fait tomber Gérone et Marc Gasol

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Estudiantes Madrid

En deuxième division Espagnole, Edwin Jackson (1,90 m, 32 ans) se refait une santé. Le Français s'est montré très productif lors de la rencontre face à Gérone, avec 18 points à 7 sur 14 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en seulement 18 minutes de temps de jeu. Les coéquipiers de Marc Gasol (2,15 m, 36 ans) n'ont pas réussi à stopper l'ancien joueur de l'ASVEL et se sont inclinés 88-80, malgré l'impact de leur président-joueur (23 points à 9/12, dont 3/3 à 3-points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 39 d'évaluation en 34 minutes).

Reparti à l'Estudiantes Madrid il y a deux ans, victime d'une saison 2020-2021 galère suite à blessure au poignet ayant entraîné deux opérations, l'international français y est resté malgré la relégation en deuxième division. A ce niveau, l'arrière tourne à 8,1 points à 42,9% de réussite aux tirs dont 28% à 3-points, 2,2 rebonds et 2 passes décisives en 20 minutes de moyenne par match. Dans son opération remontée, l'un des clubs historiques du basketball espagnol est plutôt bien placé. Il pointe à la deuxième place du classement de LEB Oro, avec un bilan de 11 victoires pour 2 défaites.

Un retour en Liga Endesa à la fin de la saison est envisageable pour les Madrilènes. Edwin Jackson retrouverait un championnat qu'il connait bien, lui qui a évolué sous les couleurs de Barcelone, de Malaga et donc de son club actuel en première division. Prochain match pour Edwin Jackson mercredi : l'Estudiantes Madrid affronte le CB Penas Huesca, avants-derniers du classement, pour le compte de la 14e journée de LEB Oro.