Casper Ware choisit de quitter Sydney

La base salariale des joueurs de la National Basketball League (NBL) va être en baisse en 2020/21 et de nombreux joueurs semblent se détourner de ce marché. A commencer par le MVP des finales des playoffs 2016 Casper Ware (1,78 m, 30 ans) qui a annoncé à ESPN Australia qu'il se désengageait de son contrat avec les Sydney Kings, avec qui il a atteint la finale des playoffs 2020.

"Je suis triste d'annoncer aujourd'hui qu'à cause de la situation financière en NBL et le coronavirus je vais me désengager de mon contrat pour la saison 2020/21. Mon agent et moi même vont rester en contact avec les Kings si la situation financière change, ce qui pourrait faire en sorte que la situation change. Mon espoir est qu'un jour on puisse ramener le championnat là où il doit être."