CBA : La reprise de la saison repoussée au 1er juillet

La saison 2019/20 de la Chinese Basketball Association (CBA), la meilleure ligue chinoise, était censée reprendre mi-avril après avoir été arrêtée en janvier à cause du coronavirus. Finalement, cette reprise a été décalée en mai. Puis maintenant au 1er juillet selon le journaliste Zhang Duo. Ce dernier a également annoncé sur Twitter que les cadres supérieurs de la ligue ont décidé de mettre en place une réduction de salaire de 15% à 30%.

CBA league is reported to postpone the season after July 1 and top managers of the league announced they will take a 15%-30% pay cut.