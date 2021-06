Ce sera France - Serbie en finale de l'Euro

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Vainqueure de la Biélorussie 73-61 en demi-finales ce samedi à Valence (Espagne), l'équipe de France féminine affrontera la Serbie ce dimanche en finale, dans un remake de la finale de l'Euro 2015. Les joueurs de Marina Maljkovic ont battu la Belgique de justesse (74-73) samedi soir. En effet, il s'en est fallu de quelques dixièmes de seconde pour que l'équipe de la Lyonnaise Aleksandar Crvendakic (15 points à 5/7 aux tirs en 20 minutes) ne se fasse pas doubler sur le buzzer par l'équipe de Julie Allemand (18 points à 7/14, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 35 minutes), le panier (après interception) de Kim Mestdagh (11 points à 4/8, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 13 d'évaluation) ayant été tenté trop tard.

Mais avant cela, même si la partie a toujours été disputée, les Serbes ont été les plus souvent devant, notamment grâce à la défense de Sonja Vasic (16 points à 8/17, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation en 34 minutes) sur Emma Meesseman (seulement 8 points à 4/12 aux tirs). Ana Dabovic (6 points à 1/5 et 3 rebonds en 12 minutes) & co tenteront désormais de renouveler l'exploit de 2015 en faisant tomber les Françaises qui font figure de favorites. Entre-deux à 21 heures.

