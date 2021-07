Champion d'Ukraine, D.J. Stephens fait le choix de la stabilité

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : SC Prometey

Plus besoin de présenter le phénomène. Double vainqueur du concours de dunks au All-Star Game LNB (2017, 2019), champion de France avec Le Mans (2018), D.J. Stephens (1,96 m, 30 ans) ne reviendra pas en France, tout du moins pour le moment. Le natif de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) a décidé de prolonger d'un an avec son club ukrainien du SC Prometey, basé dans la ville de Kamianske, avec lequel il a été sacré champion national. Il s'agit d'ailleurs de son deuxième titre de champion d'Ukraine, après celui glané avec Kiev en 2017 avant sa venue dans la Sarthe. En 48 rencontres disputées, l'ailier américain a cumulé une moyenne de 12 points à 67% à 2-points et 40% à 3 points, 5,4 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,4 interception et 1 contre en 26 minutes.

D.J. Stephens continue de régaler les spectateurs :