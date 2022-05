Chima Moneke dans le cinq idéal de Liga Endesa, Shannon Evans dans le deuxième

À L'ÉTRANGER

Après avoir terminé MVP de Ligue des Champions (BCL), l'ailier-fort australo-nigérian Chima Moneke a été élu dans le cinq idéal de la saison régulière 2021-2022 de Liga Endesa. L'ancien joueur de Rouen, Denain, Quimper et Orléans a réalisé une formidable saison collectivement (septième avec 20 victoires en 34 matches) et individuellement (14,8 points et 8,4 rebonds de moyenne) avec son équipe de Manresa. Il se retrouve aux côtés du meneur vétéran de Tenerife Marcelinho Huertas, de l'arrière argentin du FC Barcelone Nico Laprovittola (Barça), du MVP Dzanan Musa, brillant avec Breogán et du pivot géorgien de Giorgi Shermadini.

Dans le deuxième cinq, on retrouve l'ancien meneur de l'Elan béarnais Shannon Evans, deuxième meilleur marqueur (17,4 points) et meilleur passeur (6,8) du championnat en 2021-2022, Isaiah Taylor (Murcie), Joe Thomasson (Manresa), Nikola Mirotic (FC Barcelone) et Walter Tavares (Real Madrid).