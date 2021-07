Chima Moneke dans le viseur de Manresa

Après sa très belle saison dans à Orléans, l'ailier-fort Chima Moneke (1,98 m, 25 ans) devrait découvrir la Liga Endesa la saison prochaine. Selon les informations conjointes des journalistes espagnols Chema de Lucas et Alex Reyes, l'international nigérian est proche de rejoindre le club espagnol de Manresa.

Pour sa première saison en Jeep ELITE, après ses exercices passés à Denain et Quimper, ce formidable energizer a fait preuve d'une efficacité redoutable (13,7 points à 62,9% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds, 1,5 passe décisive et 3,5 fautes provoquées pour 17,6 d'évaluation en 23 minutes).

ÚLTIMA HORA: BAXI Manresa, cerca de cerrar la incorporación del internacional nigeriano Chima Moneke (1.98 m.; 25 a.) según hemos sabido @Alex_ReyesIB y servidor. Mas información, en @EurohoopsES.



Chima Moneke is close to sign with BAXI Manresa. More information on @Eurohoopsnet