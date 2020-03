Chine : La reprise de la CBA repoussée en avril

À L'ÉTRANGER

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les bonnes nouvelles sont rares actuellement. Alors quand le championnat de basketball (la B.League) a repris au Japon et que la Chinese Basketball Association (CBA) a annoncé planifier une reprise de la compétition au 15 avril, on s'est dit que la situation globale allait "revenir à la normale" progressivement en Asie puis ensuite en Europe, une fois le pic de la pandémie passée. Mais non. La Corée-du-Sud a tiré un trait sur la saison de KBL, le Japon a vite resuspendu la B League et la CBA vient de repousser la date de la reprise de la compétition. Alors qu'elle devait avoir lieu le 15 avril, elle est désormais prévue en mai après le refus du gouvernement d'autoriser la reprise des compétitions aussi vite.

The Chinese Basketball Association, seen as a trial balloon for returning to play after COVID-19 crisis, has delayed re-start to May. That would mean about a four-month hiatus after shutting down in January. More than 20 American players had gone back hoping to start April 15. — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) March 25, 2020

Conséquence de cela : les joueurs étrangers qui ont fait leur retour sur place pourraient de nouveau s'en aller, par crainte que la saison 2019/20 ne reprenne finalement jamais.