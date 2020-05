Chine : Yao Ming dévoile les options pour un retour à la compétition

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Yao Ming, actuel président de la ligue chinoise de basket (CBA), à l'arrêt depuis mi-janvier du fait de la pandémie de coronavirus, a indiqué ses espoirs d'un retour à la compétition. Pour cela, l'ancienne star des Houston Rockets a mis en avant trois options.

Après quatre mois d'arrêt, la ligue pourrait soit jouer le calendrier complet, jouer une saison raccourcie avec quelques matchs abandonnés ou bien encore aller directement aux playoffs en prenant en compte le classement actuel des équipes. Si toutes les rencontres ne peuvent pas être dsiputées, un tournoi est également envisagé par la ligue pour relancer la saison.

Les priorités, pour Yao Ming, sont évidemment la santé et l'équité sportive et ce, malgré sa volonté de disputer le plus de rencontres possibles, comme il l'a déclaré à la chaîne de télévision publique CCTV. Pour cela, les équipes seraient évidemment isolées et les rencontres se joueraient à huis clos. Yao Ming a également indiqué avoir reçu de "nombreuses suggestions utiles" de la part de Zhong Nanshan, pneumologue président de l'Association médicale chinoise et marié à Li Shaofen, une ancienne joueuse internationale. "Avec leur aide, nous sommes plus confiants quant au retour de la CBA", a-t-il déclaré.

Pour rappel, la CBA avait déjà annoncé un redémarrage début avril mais la reprise avait été repoussée car la situation sanitaire n'était pas jugée compatible avec un retour à la compétition.