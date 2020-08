Chris Evans est officiellement un joueur de la Virtus Roma

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Paage Création

Comme annoncé, Chris Evans (2,03m, 29 ans) et la Virtus Rome ont trouvé un accord, faisant du joueur un ancien pensionnaire du championnat de France. Passé par Monaco et Orléans, il avait déjà posé ses valises en Italie en 2014/15, où il n'avait évolué qu'en deuxième division, sous le maillot de Trapani.

Doté d'une forte expérience européenne, Chris Evans à également l'habitude d'évoluer au plus haut niveau. Sa capacité à jouer ailier et ailier-fort ont également pesé dans la décision des dirigeants de l'engager pour la saison prochaine. Le natif de Chesapeake, en Virginie, sort d'une bonne saison avec Orléans. Outre quelques écarts de conduite, il a apporté 14,9 points et 5 rebonds pour 14,7 d'évaluation. Lui qui avait proposé ses services à l'OLB, en vain, devrait être rejoint par son ancien coéquipier Gerald Robinson, avec qui il a déjà évolué à Monaco, lors de la saison 2017/18. Un accord aurait été trouvé et l'officialisation ne devrait pas tarder.

Valerio Spinelli, directeur sportif, Piero Bucchi, entraîneur et Chris Evans sont revenus sur ce transfert :