Cinq joueurs de retour au Zénith Saint-Pétersbourg "après de courtes vacances méritées"

"Après de courtes vacances à la maison méritées, Mateuz Ponitka, Billy Baron, Tyson Carter et Alex Poeythress sont déjà de retour au BC Zénith". Ce message posté sur le compte Twitter du Zénith Saint-Pétersbourg pourrait paraître anodin si les fameuses vacances en question n'étaient pas dûes à l'envahissement de l'Ukraine par l'armée russe.

Posté ce lundi après-midi, le tweet pour annoncer le retour de cinq joueurs étrangers est très mal passé auprès des twittos internationaux qui s'étranglent devant la formulation "courtes vacances". En réaction à ce post, plusieurs internautes polonais ont annoncé leur volonté de boycotter le capitaine de la sélection nationale de Pologne, Mateuz Ponitka.

Le tweet est toujours actif à l'heure de l'écriture de ces lignes :

After a short home-needed vacation, Mateusz Ponitka, @mrjloyd, @Billy_Baron, @Tyson23Carter, and @AlexTheGreat22 have already returned to BC Zenit. pic.twitter.com/EiUVmPbvs0