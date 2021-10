Clevin Hannah MVP de la 7e journée de la Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Opposé à Valence ce samedi en Liga Endesa, Andorre était tout proche de signer sa troisième victoire de la saison (75-76). Il faut dire que Clevin Hannah (1,79 m, 33 ans) était chaud. L'international sénégalais a planté 33 points à 12/16 aux tirs, pris 4 rebonds, donné 4 passes décisives, provoqué 6 fautes et perdu 5 ballons pour finir à 35 d'évaluation, en 26 minutes. Mais cela n'a pas suffit contre Louis Labeyrie (10 points à 4/6 et 6 rebonds) & co, Neno Dimitrijevic marquant le tear drop de la victoire à 5 secondes de la fin. Il a toutefois terminé MVP de la septième journée du championnat espagnol.

Clevin Hannah, Jugador de la Jornada 7

Hormis une saison partagée entre la Turquie et la Lituanie, l'ancien meneur d'Evreux (2012-2013) et Nancy (2013-2014) s'est établi en Espagne depuis 2014.