Contre l'Égypte, un Youssou Ndoye record inscrit son nom dans les livres d'histoires de la FIBA Afrique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La machine à rebonds était en marche ce vendredi. Youssou Ndoye (2,11 m, 30 ans) a inscrit son nom dans le livre des records du basket africain. Le capitaine sénégalais a capté 20 rebonds (dont 6 offensifs) face à l'Egypte, dans une victoire maîtrisée, 75-57. 20 rebonds, soit deux unités de plus que le précédent record des matchs de qualification en Afrique, détenu par le Centrafricain Johan Grebongo, qui avait pris 18 rebonds en 2018 face à la Côte d'Ivoire. Encore plus impressionnant, le Mulhousien était passé par une prolongation pour établir le record, ce dont Youssou Ndoye n'a pas eu besoin. Avec ces 20 prises, le champion de France Pro B 2017 (avec la JL Bourg) a ajouté 17 points, à 8 sur 14 aux tirs, pour 29 d'évaluation.

Brillant en Betclic ÉLITE où il est le deuxième meilleur marqueur (18,4 points) et meilleur rebondeur du championnat (8,5), Youssou Ndoye subit toutefois une saison collective mitigée avec Orléans. L'OLB est premier non-relégable, avec un bilan de 7 victoires pour 13 défaites, et ce malgré la domination dans la raquette du pivot sénégalais. L'enfant de Dakar retrouve cependant le sourire avec la sélection : grâce à cette victoire contre l'Égypte, les Lions sont premiers de leur groupe de qualification. Où l'on notera également la belle prestation du Blésois Mbaye Ndiaye : 18 d'évaluation, avec 11 points et 8 rebonds.