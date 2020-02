Copa Del Rey : Un très bon Jo Rousselle n'a pas suffi contre le Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Pendant que la Leaders Cup LNB se déroule à Marne-la-Vallée, la Copa Del Rey a lieu à Malaga en Andalousie. Pour la première journée, jeudi, le Real Madrid a fait respecter la logique mais a eu du mal à se défaire de Bilbao (93-83). Si Axel Bouteille a été maladroit (13 points à 3/11 aux tirs), l'autre Français de l'effectif basque Jonathan Rousselle a été saignant (16 points à 5/10 et 5 passes décisives pour 14 d'évaluation en 26 minutes).

7 puntos lleva @JOrousselle en el cuarto, confirmando su buen momento en partido con este hirukoa



#bblive #CopaACB

Dans l'autre rencontre de jeu, Valence a dominé le FC Barcelone, double tenant du titre. Blessé à la cheville, le meneur français de Barcelone Thomas Heurtel n'a pas joué. En face, Louis Labeyrie a cumulé 2 points et 3 rebonds en 26 minutes.

Ce vendredi, c'est Malaga (90-86 contre Saragosse) d'Axel Toupane (5 points à 2/8 et 3 rebonds) qui a atteint le dernier carré. En revanche, Lahaou Konaté (8 points à 3/3 et 3 rebonds en 18 minutes) et Tenerife se sont fait sortir par Andorre 87 à 85.

Ce samedi à 18h30, le Real Madrid affronte Valence. A 21h, Malaga défie Andorre.