Copa del Rey : Yabusele et Heurtel amènent le Real Madrid en demi-finales

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo AArrizabalaga

Le Real Madrid a remporté son quart de finale de Copa del Rey en s'imposant 73-67 contre Breogan ce jeudi. Après un bon départ (27-16 au bout du premier quart-temps), les Madrilènes ont mené au score tout le match - sans toutefois parvenir à se détacher - grâce notamment aux bonnes performances de Guershon Yabusele (17 points à 5/7 aux tirs dont 4/5 à 3-points, et 8 rebonds pour 21 d'évaluation en 29 minutes) et Thomas Heurtel (12 points à 4/8, 10 passes pour 18 d'évaluation). Vincent Poirier (2 points et 1 rebond en 9 minutes) et Fabien Causeur (6 points à 1/6 en 28 minutes) ont été plus discrets ou moins en réussite.

Le Real Madrid et ses "quatre fantastiques" affronteront Tenerife en demi-finales de Copa del Rey ce samedi à 18h30. Les Canariens ont battu Badalone de justesse (64-62) dans le quart de finale ce jeudi. Ce vendredi, deux autres demi-finales ont lieu : Valence - Murcie et Barcelone - Manresa.