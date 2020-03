Coronavirus : Le championnat belge clôturé, Ostende et Braine champions

Comme en Lituanie et en Suisse, la saison belge de basketball ne reprendra pas. La Pro Basketball League a fait le choix de désigner les leaders de la saison régulière comme champions 2020. Ostende est champion pour la neuvième fois consécutive chez les hommes. Braine remporte encore le titre chez les femmes pour la septième année de suite. Le classement actuel sera utilisé pour l'attribution des places en Coupe d'Europe.

"Le plus important, c'est la santé des joueurs, des supporters et du personnel des clubs, a commenté Wim Van de Keere, le manager général de la Pro Basketball League, à l'Agence BELGA. C'est une décision qui a été prise de manière unanime et solidaire avec les clubs."