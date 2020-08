Coupe du Monde 2023 : Pays hôte, l'Indonésie va tout de même devoir se qualifier

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Pour cette Coupe du Monde FIBA 2023, la toute première à être organisée dans plusieurs pays, les traditions tombent. Habituellement, le pays-hôte de la compétition est qualifié d'office pour cette dernière. Ce sera le cas pour le Japon et les Philippines qui ont participé à la dernière édition et qui ont reçu une qualification directe. Pour l'Indonésie par contre, il va falloir passer par des qualifications qui s'annoncent d'ores et déjà compliquées.

Classée 92ème au classement FIBA, la sélection indonésienne n'est donc pas directement qualifiée parmi les 32 nations qui participent au Mondial. Une décision qui peut paraître vache mais le contraire viendrait enlever de sa superbe à une compétition qui se veut prestigieuse. Le Comité exécutif de la FIBA a par conséquent dévoilé un "critère sportif" que l'Indonésie va devoir remplir afin de décrocher cette fameuse qualification. Elle va devoir finir parmi les huit premières équipes de la FIBA Asia Cup 2021, qui verra s'affronter les 16 meilleures équipes du 17 au 29 août prochain. Mais avant cela, il va déjà falloir passer par des Éliminatoires qui ont débuté en février dernier. Autant dire que c'est un véritable parcours du combattant qui attend ce pays d'Asie du Sud-Est. D'autant plus que la 18ème nation asiatique a très mal débuté, figurant actuellement à la troisième place sur quatre de son groupe, précédée par la Corée du Sud et les Philippines.