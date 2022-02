Coupé par Denain en 2018, Elvar Fridriksson est courtisé par Galatasaray

De Pro B à la Ligue des Champions (BCL), il n'y a qu'un pas, ou presque. Galatasaray - qui a perdu face à Dijon mercredi soir - veut ajouter à son effectif le meneur islandais, Elvar Fridriksson (1,83 m, 27 ans). Celui-ci n'avait pas convaincu à Denain en début de saison 2018-2019. Dans une belle saison en Belgique, avec Anvers (11,2 points, 2,4 rebonds et 6,9 passes décisives par match), le meneur pourrait donc se faire débaucher par le puissant club turc.

Galatasaray made an offer for Elvar Fridriksson, sources tell @Sportando. The deal is unlikely to happen because Anwterp Giants are not interested in letting him go