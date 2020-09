COVID-19 : La première partie de la saison turque sans spectateurs

Contrairement aux clubs français, beaucoup de clubs turcs ne sont pas dépendants de la vente de billets pour financer leur activité. Du coup, sur la première partie de saison (sans préciser jusqu'à quand), les matchs se joueront sans spectateurs a annoncé le Ministre turc de la santé, toujours afin d'éviter la propagation de la COVID-19. En toute logique, cela devrait aussi être le cas pour les rencontres de Coupe d'Europe jouées en Turquie.

The first half of all Turkish Leagues will be played WITHOUT fans on the stands due to coronavirus pandemic, as announced by Minister of Health