Craig Adzeh signe pour deux saisons au Spirou Charleroi

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BCMDavid Haynau

Le jeune Craig Adzeh (2,05 m, 19 ans) quitte le BCM Gravelines Dunkerque et s'engage pour deux saisons avec le Spirou Charleroi en Belgique.

Pensionnaire du centre de formation du BCM depuis 2019, Craig Adzeh a petit à petit pris ses marques dans le Nord, avec un premier exercice timide chez les Espoirs lors de la saison 2019-2020. La saison suivante, l'ailier fort est integré à l'effectif professionnel mais continue de faire ses armes chez les espoirs et prend part à 10 rencontres avec l'équipe professionnelle dans l'élite.

Cette saison 2021-2022 sera sa meilleure saison chez les Espoirs et a tourné à 10,9 points, 6,1 rebonds, 0,8 passes décisives et 1,0 interception pour 11,5 d'évaluation en 26 rencontres tandis que son apparation en Betclic ELITE cette saison s'est fait rare puisqu'il n'a pris part qu'à une seule rencontre lors de la victoire du BCM face au Champagne Basket (96-76) et sera rentré en jeu durant deux minutes.

La saison prochaine, il sera joueur de l'équipe réserve du Spirou Basket et fera partie du groupe élargi de l'équipe première évoluant en BNXT. Elle qui n'a pas réussi à accrocher les playoffs cette saison.