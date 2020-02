D’Angelo Harrison va rejoindre le Maccabi Rishon LeZion

Mercredi, l'ESSM Le Portel annonçait le départ de l'arrière D'Angelo Harrison (1,93 m, 26 ans). Ce jeudi matin, La Voix du Nord révélait qu'un test antidopage positif était à l'origine de cette fin de collaboration prématurée. Toutefois, le natif d'Anchorage (Alaska) connaît déjà sa prochaine destination. Il s'agit du club isrélien du Maccabi Rishon LeZion, troisième (sur douze) de Winner League, selon Sportando. Il fera notamment équipe avec le Français Frédéric Bourdillon et l'ancien All-Star de Pro A Darryl Monroe. Le camp de D'Angelo Harrison réfute par ailleurs l'annonce du test antidopage positif ajoute Sportando.

D’Angelo Harrison is signing with Maccabi Rishon LeZion, a source told @Sportando.

Reports of failed drug test are not true, I am told