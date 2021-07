D.J. Cooper prolonge avec son club ukrainien

Arrivé cette saison au BC Dnipro, après un début de saison raté avec l'Elan Chalon, D.J. Cooper (1,82 m, 30 ans) va rester en Ukraine la saison prochaine. Selon le journaliste ukrainien Oleksandr Proshuta, les deux parties se sont mis d'accord pour une prolongation d'un an. Demi-finaliste avec son club, le meneur de jeu américain a signé sa saison la moins prolifique en carrière au scoring, avec 6,2 points. Mais il a allégrement compensé par sa vista (7,8 passes décisives) et sa lecture de jeu (2,5 interceptions).

OFFICIAL: Dnipro extended deal with PG D.J. Cooper for next season



Cooper arrived to Ukraine in the middle of last season & 7,3 pts + 8,2 ast + 4,4 reb + 2,5 stl per game



Important move for Dnipro who previously though to play next season w/out imports. Now they will have some