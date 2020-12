D.J. Cooper rejoint Stal Ostrow en Pologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Coupé début octobre par l'Elan Chalon, D.J. Cooper (30 ans) va rejoindre le club polonais de Stal Ostrow selon Sportando. Alors qu'il avait été annoncé au Mexique, l'ancien MVP de Pro A revient donc en Europe.

Sa nouvelle équipe est sixième du championnat polonais avec 9 victoires en 16 matches et compte dans son effectif le champion de France 2014 Taurean Green - passé par Limoges, l'ASVEL, Antibes et Le Mans - et Shawn King - ancien joueur de Nancy, Le Havre, Gravelines-Dunkerque et Denain.

En trois matches de Jeep ELITE avec l'Elan Chalon, D.J. Cooper a tourné à 9,7 points à 37% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 6,7 passes décisives, 3,7 balles perdues et 2,3 fautes provoquées pour 11,7 d'évaluation en 29 minutes.