D.J. Stephens (Le Mans) de retour en Ukraine

Le double vainqueur du concour de dunk du All-Star game LNB D.J. Stephens (1,96 m, 29 ans) quitte le championnat français pour faire son retour en Ukraine. Il s'est engagé pour la formation de Kamianske.

Son retour au MSB, avec qui il avait été champion de France en 2018, n'a pas été à la hauteur des espérances (8,6 points à 51,5% aux shoots, 3,5 rebonds et 0,6 passe décisive pour 9,8 d'évaluation). Lui même s'est avoué déçu par ses performances et s'est excusé auprès du public sarthois en plein confinement. Il faut dire que ce poste 4 fuyant a été gêné par diverses blessures.

Pour rappel, le natif de Francfort-sur-le-Main a été champion d'Ukraine en 2017 avec le Budivelnyk Kiev. A l'époque, l'ancien joueur des Memphis Tigers (NCAA) avait cartonné et valait 12,9 points à 60,8% aux tirs, 6,7 rebonds et 1,8 passe décisive pour 18,9 d'évaluation.

Dans la foulée, il avait donc rejoint Le Mans avec qui il a vécu une très belle saison, à la fois individuellement (9,5 points à 46,8% aux tirs, 3,1 rebonds et 0,5 passe décisive pour 9,2 d'évaluation) et collectivement. Cela lui avait ouvert les portes de la grande ligue américaine, la NBA. Mais le dunkeur fou n'avait finalement pu jouer que deux rencontres avec les Grizzlies de Memphis.

Cette acquisition reste toutefois une belle prise pour le Prometey Kamianske, troisième du championnat ukrainien au moment de l'arrêt de la saison. En effet, le basketball ukrainien a beaucoup souffert ces dernières années et les Américains aux C.V. ronflants s'étaient détournés de cette ligue où ils pouvaient être autrefois grassement payés, à l'image des contrats en or offerts par l'Azovmash Mariupol fut un temps. Dans ce contexte, le retour du joueur le plus athlétique de la planète suscite un certain enthousiasme au sein du basket ukrainien, comme le suggère ce tweet du journaliste Oleksandr Proshuta.

U.S. F DJ Stephens is back to Ukraine.



He signed a deal with SC Prometey for next season.



Unique highflyer, Stephens played in Ukraine in 2016/17 & won Ukrainian league title with Budivelnyk.



And won hearts of all the fans here.



Great news!