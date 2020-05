D.J. Strawberry d'Orléans à Murcie ?

D.J. Strawberry (1,96 m, 34 ans), après une demi-saison à Orléans, a annoncé son départ de l'OLB. L'Américain au passeport camerounais était susceptible de jouer en Espagne. Sportando annonce que le club de Murcie est très intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'Elan Béarnais (en 2013/14).

Auteur de 13,1 points, 3,4 passes décisives et 2,3 rebonds pour 12 d'évaluation en moyenne, l'ancien élément de Grande-Canarie étant en pleine bourre avant l'arrêt de la saison (18,1 points sur les 7 derniers matchs).

