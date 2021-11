Damien Inglis devrait rejoindre Bilbao

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Non prolongé par l'AS Monaco, Damien Inglis (2,03 m, 26 ans) n'avait pas signé ailleurs jusqu'ici. Le quotidien basque Deia annonce qu'il est proche de s'engager pour la formation de Bilbao, où il rejoindrait ainsi ses compatriotes Jonathan Rousselle et Valentin Bigote. Seizième sur 18 de Liga Endesa, la première division espagnole, Bilbao vient de signer sa troisième victoire en 10 matches en s'imposant 80-76 contre Obradoiro ce dimanche. Toutefois, Bilbao souhaite modifier son effectif pour la première fois de la saison. L'ancien joueur de Roanne, Strasbourg et Monaco remplacerait ainsi le Lituanien Regimantas Miniotas.



Ancien prospect NBA, Damien Inglis a retrouvé le basketball européen en 2017. Poste 4/3 au début de sa carrière, il est devenu poste 4/5 au fil des années au vue de son évolution physique et ses difficultés sur le tir extérieur (25,3% de réussite à 3-points la saison passée). En 2020-2021, en 55 rencontres de Betclic ELITE et EuroCup, le Guyanais a tourné à 5,9 points à 45,1% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 1,2 passe décisive en 15 minutes).