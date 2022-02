Damien Inglis inscrit 23 points dans la défaite de Bilbao contre Burgos

Un match de folie ! Ce mercredi, l'équipe de Bilbao où jouent les Français Damien Inglis (2,06 m, 26 ans), Valentin Bigote (1,97 m, 29 ans) et Jonathan Rousselle (1,91 m, 32 ans) est allé en double prolongation face à Burgos, pour au final s'incliner, 104-97. Portés par un Damien Inglis de gala, Bilbao a mené tout le long du match, mais a cédé dans le dernier quart-temps pour concéder une prolongation. L'ancien Monégasque a inscrit 23 points, à 9 sur 11 aux tirs et 5 sur 8 aux lancers, accompagnés de 11 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 32 d'évaluation. Présent des deux côtés du terrains, la performace d'Inglis n'a pas empêché Burgos (qui revenait d'une défaite en finale de la Coupe Intercontinentale face au Flamengo de JP Batista) de triompher des basques.

Damien Inglis' first ever 10 games in @ACBCOM: The outcome so far?



☑ Consistent 2 Way Impact

☑ Bball IQ, Team Effort, Leadership



His numbers: 11 PTS (66% Field Goals) 6,5 REB, 2 AST, 14 RKG



BUT you don't see hustle and intangibles on a stat sheet.



Great things ahead pic.twitter.com/ngOpmiyRDc