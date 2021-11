Dan Shamir pense qu'Ousmane Dieng peut devenir un franchise-player en NBA

Pour se lancer dans le monde professionnel, Ousmane Dieng (2,05 m, 18 ans) a fait le choix de s'expatrier en Nouvelle-Zélande pour jouer chez les New Zealand Breakers dans le championnat australien. Là-bas, il va bénéficier du Next Star Program et aussi être coaché par un ancien coach EuroLeague, l'Israélien Dan Shamir. Interrogé par le journaliste Liam Santamaria, l'ancien assistant-coach du Maccabi Tel-Aviv et du CSKA Moscou confie "ne jamais avoir vu quelque chose comme ça" quand il lui est demandé de qualifier le potentiel du jeune Français. Un joueur qu'il imagine en franchise player NBA plus tard.

Dan Shamir coach of the NZ Breakers on his Next Star Ousmane Dieng back in October



"I don't think I've ever seen anything like that…huge wingspan and the talent level is just incredible. I'm thinking a franchise player in the NBA" here's the full Quote @Raptors pic.twitter.com/xKyL8NMAGN