Daniel Hackett quitte à son tour le CSKA Moscou : direction la Virtus Bologne ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : CSKA Moscou

Le CSKA Moscou vient d'annoncer le départ de Daniel Hackett (1,96 m, 34 ans) "pour des raisons familiales et personnelles liées à la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'à ses éventuelles conséquences", explique le club sur Twitter. Pour sa quatrième saison au CSKA, il tournait à 8,5 points à 44,8 % de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 2,6 passes pour 8,8 d'évaluation en 21 minutes.

Дэниэл Хэкетт по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями, покинул расположение клуба.



Все остальные баскетболисты и тренеры продолжают подготовку к предстоящим матчам по обычному графику. pic.twitter.com/kQQ1D80HwP — CSKA Moscow (@cskabasket) March 2, 2022

Une semaine après l'envahissement en Ukraine par l'armée Russe, sept joueurs du CSKA - dont Kévin Pangos - ont déjà quitté le club russe. Le meneur italien pourrait très vite rebondir puisque la Virtus Bologne lui aurait proposé 1,5 million d'euros et un contrat jusqu'en 2023, rapporte le média transalpin Tuttosport. Ce serait un retour dans son pays natal puisqu'il a déjà évolué à Pesaro, à Sienne et à Milan, entre 2009 et 2015.