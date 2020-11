Danilo Andjusic (Bourg) et Nikola Rebic (Monaco) sélectionnés par la Serbie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Comme l'équipe de France masculine, la Serbie doit se passer de ses joueurs NBA et EuroLeague pour ses deux prochains matchs de qualification à l'EuroBasket 2020 masculin, le samedi 28 novembre contre la Suisse puis le lundi 30 novembre face à la Finlande, à Espoo (Finlande). Mais comme la France, la Serbie a de la réserve. Igor Kokoskov (également coach du Fenerbahçe Istanbul), a présélectionné 20 joueurs. Parmi eux, on retrouve deux pensionnaires de Jeep ELITE, l'arrière de la JL Bourg Danilo Andjusic et le meneur de l'AS Monaco Nikola Rebic.

Voici la liste des 20 joueurs : Aleksa Avramovic (Estudiantes), Nikola Radicevic (Patras), Danilo Andjusic (JL Bourg), Dejan Kravic (Burgos), Stefan Pot (Igokea), Dalibor Ilic (Igokea), Marko Jeremic (Mornar), Dragan Apic (Buducnost), Filip Petrušev (Mega Leks), Stefan Momirov (Mega Leks), Jovan Novak (Mega Leks), Aleksa Radanov (Etoile Rouge), Marko Simonovic (Etoile Rouge), Borisa Simanic (Etoile Rouge), Rade Zagorac (Partizan), Nemanja Dangubic (Partizan), Uros Trifunovic (Partizan), Nikola Rebic (Monaco), Stefan Peno (Vechta), Stefan Djordjevic (FMP).