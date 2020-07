Danny Agbelese (ex-Pau) s'engage avec le Promitheas Patras

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après Holargos et Kolossos, Danny Agbelese (2,03m, 30 ans) va évoluer sous les couleurs d'un troisième club grec en autant de saisons : le Promitheas Patras. Le poste 4/3 y trouvera Ian Miller, vu à Roanne cette saison et affrontera surtout Nanterre au sein du groupe D, en EuroCup.

Formé à Collin College entre 2008 et 2010 puis à l'université de Hampton, en NCAA entre 2010 et 2012, Danny Agbelese a pris part à de nombreux championnats, faisant de lui un véritable globe-trotter. Iran, Uruguay, Espagne, Italie puis France en 2016/17. Le temps pour lui de prendre part à 10 rencontres du championnat de France avec l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, afin de pallier à l'absence d'Antywane Robinson (6,2 points à 58% aux tirs et 5,6 rebonds pour 8,8 d'évaluation en 14,7 minutes de moyenne). Après quoi il est reparti en Italie puis en Espagne avant de poser ses valises en Grèce à l'été 2017. En deux saisons et 46 rencontres de première division grec, le poste 4 a compilé 9,1 points et 6,1 rebonds pour 12,9 d'évaluation. De quoi lui permettre de signer avec un club aux ambitions plus élevées, qui joue l'Europe.