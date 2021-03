Darel Poirier quitte la Grèce

Parti en première division grecque chercher du temps de jeu après son opération des hanches, Darel Poirier (2,07 m, 23 ans) vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il quittait le Charilaos Trikoupis Messolonghi B.C, le club de la ville d'Agrinio promu dans l'élite.

"Je suis vraiment reconnaissant envers le club de Charilaos Trikoupis Messolonghi et tous les fans pour m'avoir laissé l'opportunité de jouer, a-t-il posté sur Instagram ce samedi 20 mars 2021. Le club m'a donné l'opportunité (de rejouer) après 420 jours (427 jours, précisément) sans jouer à cause de mon opération. Je serai toujours reconnaissant envers la direction du club et le staff technique pour la confiance accordée.

Bien que nous nous sommes mis d'accord mutuellement pour se séparer, je n’ai rien d’autre que du respect et de l’admiration pour ce club et toutes les personnes impliquées. Encore une fois, merci à la ville, aux fans, à mes coéquipiers et à la direction du club et aux coachs pour cette expérience mémorable. Éternellement reconnaissant."