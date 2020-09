Darion Atkins (ex-Strasbourg) prend la direction de l'AEK Athènes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après une saison 2019/20 partagée entre Tenerife en Espagne et Bamberg en Allemagne, Darion Atkins (2,03m, 28 ans) va poursuivre sa carrière en Grèce. L'intérieur se serait engagé avec l'AEK Athènes, comme le révèle SDNA.gr.

Auteur d'une saison plus que moyenne à Strasbourg en 2017/18 au cours de laquelle il n'est pas parvenu à s'imposer face à une concurrence rude, il a vu son rôle être de plus en plus réduit au fil des rencontres (9,9 points à 51,3% et 4,9 rebonds pour 11,3 d'évaluation en 22 minutes en saison régulière et 3,7 points à 33,3% de réussite aux tirs et 3,6 rebonds pour 4,3 d'évaluation en 18 minutes en playoffs). De quoi résumer sa carrière européenne qui, outre ses passages réussis à l'Hapoel Holon, peine à trouver en stabilité.

Le poste 4 américain devrait avoir l'opportunité de se relancer du côté de la cité de la Couronne violette et peut-être enfin confirmer le potentiel qu'il affichait avant son passage dans l'hexagone.