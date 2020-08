Darryl Monroe (ex-SOMB, Boulazac) repart pour une troisième saison consécutive avec le Maccabi Rishon LeZion

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Finaliste de la dernière édition du championnat israëlien, perdue face au Maccabi Tel Aviv, le Maccabi Rishon LeZion a pris la décision de conserver Darryl Monroe (2,02m, 34 ans). Véritable vétéran, son apport n'en demeure pas moins conséquent pour autant.

מועדון הכדורסל מכבי ראשון לציון גאה להודיע על החתמתו של דריל מונרו לעונת המשחקים 2020/21.

גיא גודס: ״שמחים על החתימה וההמשכיות של דריל איתנו. החיבור של מונרו עם המועדון הוא מעבר לשחקן וקבוצה באופן רגיל, אלא חיבור עמוק וחזק של שני הצדדים״. @PumpFakesNLayup @WinnerLeague pic.twitter.com/rLDnL1TlZt — Maccabi Rishon (@maccabirishon) August 11, 2020

En 23 rencontres de championnat lors de la saison 2019/20, Darryl Monroe a fait parler son expérience. Certes, ses statistiques ne cessent de diminuer au fil des saisons mais l'intérieur américain apporte toujours 10 points de moyenne, à 44% de réussite aux tirs, tout en grapillant 6,3 rebonds et en distribuant 3,1 passes décisives par rencontre, le tout pour une évaluation de 13,1. À la rentrée, il débutera sa troisième saison consécutive sous le maillot du Maccabi Rishon LeZion et sa quatrième au total. Avant cela, il est passé par le championnat français, italien, espagnol et turc. Ancien joueur de Boulogne-sur-mer et de Boulazac, il comptabilise pas moins de 64 rencontres de Pro B et 20 de Pro A.