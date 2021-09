Daryl Doualla part en Lituanie pour passer professionnel

Après une saison jugée décevante par les scouts à l'ASVEL, Daryl Doualla (1,92 m, 17 ans) a décidé de quitter le centre de formation rhodanien afin de démarrer sa carrière professionnelle en Lituanie, au sein du KK Nevėžis, le club de la ville de Kėdainia. Le champion de France U15 2019 (avec Marne-la-Vallée) a déjà pris ses marques, tournant à 14 points, 3,6 rebonds, 2 passes décisives et 3,6 interceptions après trois matches de préparation rapporte Donatas Urbonas de Basketnews.

17-year old NBA prospect Daryl Doualla is expected to sign with Nevezis-Optibet Kedainiai, per sources. In three preseason games with Nevezis, the French lockdown defender averaged 14 points, 3.6 rebounds, two assists, and 3.6 steals. More on @BasketNews_com