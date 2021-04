David Andersen boucle la boucle en Australie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Twitter Damian Arsenis

Vu dans les plus grands championnats mondiaux (NBA et Euroleague entre autres), David Andersen a eu une longue et fructueuse carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs australiens de l'histoire, le légendaire poste 4 est passé par la SIG (en 2013-2014 puis de nouveau en 2019) puis à l'ASVEL (entre 2014 et 2016 puis en 2017). Le natif de Melbourne revient là où il a commencé le basket à 11 ans, à Frankston en Australie (il y est resté jusqu'à 15 ans).

La boucle est bouclée donc pour David Andersen qui terminera sans doute sa carrière sur sa terre natale. Doué de nombreux titres (3 fois vainqueurs de l'Euroleague, avec la Virtus Bologne, puis le CSKA Moscou par deux fois), l'illustre poste 4, déjà champion d'Australie avec Melbourne United en 2018, vient apporter son énorme expérience de joueur de haut niveau à Frankston, dont le championnat (la NBL1, soit la deuxième division) commence le 17 avril.

Andersen explique que ce choix est familial, comme il l'a expliqué à Pick and roll :

"Tout va dans la bonne direction. Je dois penser à la famille maintenant, et j'ai beaucoup d'autres choses qui me prennent du temps. Il s'agit plus de tracer les prochaines étapes de ma vie."

L'histoire est belle pour la supertstar australienne, qui revient dans le club qui l'a vu démarrer le basket, 26 ans après.