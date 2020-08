David Mpondo Ekoume signe avec les Glasgow Rocks

Le jeune arrière David Mpondo Ekoume (1,94 m, 21 ans le 4 août), formé à Levallois, vient de s'engager avec les Rocks de Glasgow. Il perpétue une récente tradition de présence française dans le club écossais, puisque l'an dernier c'est Maxime Djo Ebala qui jouait sur place, et que l'équipe était dirigée par Vincent Lavandier, qui avait même décroché le titre de coach de l'année du championnat britannique (et qui est désormais entraîneur d'Avignon, en NM1).

La saison passée David Mpondo Ekoume avait rejoint Lovcen 1947 Cetinje, au Monténégro. "Je voudrais remercier l'entraîneur Gareth Murray d'avoir cru en moi et de me donner l'occasion de jouer avec les Glasgow Rocks cette saison", explique le joueur sur le site du club. "La BBL (ligue britannique) est une ligue compétitive à croissance rapide qui conviendra à mon style de jeu et à mes qualités athlétiques."

