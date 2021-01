Davon Jefferson remercié par le Maccabi Haïfa pour raisons disciplinaires

À L'ÉTRANGER

Engagé début novembre, Davon Jefferson (2,03 m, 34 ans) quitte déjà le Maccabi Haïfa. Le club israélien a décidé de s'en séparer, pour raisons disciplinaires. L'ancien intérieur de l'ASVEL a d'ores et déjà été remplacé par son compatriote Michael Cobbins (2,03 m, 28 ans). En six rencontres de Winner League, le Californien a tourné à 14,3 points à 58,2% de réussite aux tirs et 7,5 rebonds en 31 minutes de moyenne.